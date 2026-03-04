Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış'taki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi, ilçede yürütülen konut ve turizm projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. Karkamış Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda oruçlar birlikte açıldı. Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Karkamış'ın kendisi için özel bir ilçe olduğunu belirterek ilçenin geçmişten bugüne önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi. Şahin, '25 yıl önce milletvekili olarak geldiğimizde birçok ihtiyacın konuşulduğu bir Karkamış vardı. O günlerden bugünlere önemli mesafe kat ettik. Bugün hedefleri olan, gelişen bir Karkamış görüyoruz' dedi.

İlçede yapılan yatırımlara değinen Şahin, konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek Gazi Konut tarafından ilçedekonut yapılacağını, bunun yanında TOKİ tarafından da sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

ŞAHİN, KARKAMIŞ'TAKİ TURİZM VE DOĞA POTANSİYELİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Karkamış'ın turizm ve doğa potansiyeline de dikkat çeken Şahin, ilçede kuş gözlem kuleleri, seyir alanları ve turizm projeleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Şahin ayrıca Devlet Demiryolları'na ait tarihi binaların restore edilerek turizme kazandırılması için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da Ramazan ayının rahmet, bereket ve dayanışma ayı olduğunu belirterek vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel programda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Program, yapılan konuşmaların ardından vatandaşlarla birlikte açılan iftarla sona erdi.