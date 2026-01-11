Tarım ve Orman Bakanlığı, TAKE Projesi kapsamında son 5 yılda 512 bin üreticiye tohum, fide ve fidan desteği sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını hedeflediklerini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, üretimi artırmaya ve tarımda sürdürülebilirliği güçlendirmeye yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamaya göre son 5 yılda TAKE Projesi kapsamında 512 bin üreticiye destek verildi. Bu süreçte üreticilere toplam 82 bin ton tohum ile 124 milyon fide ve fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlanan desteklerle hem atıl tarım arazilerinin üretime kazandırıldığını hem de verimliliğin artırıldığını belirterek, çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.