Bursa'da yürüyüşe çıkan ve geri dönüş yolunu bulamayınca kaybolan iki genç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Acil Müdahale (BAM) ekipleri tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Dobruca bölgesinde gece saatlerinde yürüyüş yapmak için Uludağ eteklerine ilerleyen iki genç, geri dönüş yolunu bulamayıp kaybolduklarını anlayınca ailelerine haber verdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve BAM ekipleri, gençlerin cep telefonları üzerinden paylaştıkları konum bilgisi doğrultusunda kısa sürede nerede olduklarını tespit etti.

Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı öğrenilen iki genç, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak ailelerine teslim edildi.

Ailelerine teslim edilen gençler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ekiplere teşekkür etti.