Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır gelenek haline getirdiği ve tabiat aşıkları için bir klasik haline dönüşen Doğa Yürüyüşleri programı Elmalı, Aslanlar Göleti'nin harika güzelliği ve sonbaharın eşsiz renkleri arasında başladı. Kilometrelerce uzayan parkurda unutulmaz bir deneyim yaşayan doğa tutkunları maceraya tekrar 'merhaba' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Doğa Yürüyüşleri programı 'sonbahar' etabıyla şehirde tabiatın en güzel renklerine ev sahipliği yapan Elmalı Köyü- Aslanlar Göleti Parkuru ile başladı.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, doğaseverler, sonbaharın muhteşem renkleri arasında keyifli bir gün geçirdi.

12 kilometre uzunluğundaki parkur boyunca bölgenin güzelliklerini deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar, hafif egzersiz, ısınma ve kas germe hareketleri yaptı ve yola koyuldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar'ın da katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Zorlu parkur içinde, doğanın güzelliklerini tecrübe eden adrenalin tutkunları yepyeni bir maceraya bu parkurda 'merhaba' dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, 'Sonbahar Doğa Yürüyüşleri hem şehrimizin doğal güzelliklerini tanımak hem de sağlıklı bir yaşam için önemli bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve yeni arkadaşlıklar kurması adına da güzel bir ortam sunuyor. Bugün burada oldukça keyifli bir vakit geçirdik. Ben katılımları için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 12 Ekim Pazar günü Dikmen Tepesi Parkuru ile devam edecek.