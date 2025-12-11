Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaymakam Furkan Başar, caminin ilçeye önemli bir değer kazandırdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muğla'da çocuklara modern ve güvenli oyun alanı

Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile projede görev alan mühendisler ve ustalar, caminin yapım sürecine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Yeni Merkez Camii'nin inşasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, yapımı tamamlanan Yeni Merkez Camii'ne katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi. Törende dernek üyeleri, mühendisler ve ustalar ödüllendirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.