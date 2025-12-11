Sason Kaymakamı Furkan Başar, yapımı tamamlanan Yeni Merkez Camii'ne katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi. Törende dernek üyeleri, mühendisler ve ustalar ödüllendirildi.
BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Yeni Merkez Camii'nin inşasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti.
Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, Yeni Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile projede görev alan mühendisler ve ustalar, caminin yapım sürecine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.
Kaymakam Furkan Başar, caminin ilçeye önemli bir değer kazandırdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.