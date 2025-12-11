Şeb-i Arus etkinlikleri için Konya'da bulunan Güney Afrika Yerel Yönetimler Birliği (SALGA) Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Bheke Stofile, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette UCLG Eş Başkanı Bheke Stofile'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bölgelere yapılan ziyaretlerin verimli geçtiğine değinen Başkan Altay, Afrika'daki programlar netleşince Afrika'yı da ziyaret etmek istediklerini belirtti.

SALGA Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Bheke Stofile de Konya'ya ikinci kez geldiklerini ve ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, 'Bizim ana amacımız iş birliği ve ortaklıkların artırılması. Özellikle yerel yönetimler noktasında. Konya'yı 2026 Tanca programı için destekliyoruz. Konya'nın UCLG'de tekrar başkanlık görevini üstlenmesini isteriz' ifadelerini kullandı.