Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri' töreninde 'Spora ve Sporcuya Destek Veren Yönetici' ödülüne layık görüldü.

ORDU (İGFA) - Bakırköy Ata Spor Kulübü, bu yıl altıncısını düzenlediği 'Sporun Enleri' ödül töreninde yılın en başarılı sporcu, yönetici ve kurumlarını ödüllendirdi. Ataköy'de yer alan Olimpiyat Evi'nde düzenlenen ve çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Spora ve Sporcuya Destek Veren Yönetici' ödülüne layık görüldü.

'ORDU, SPORDA DA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK'

Program sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Başkan Güler, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Spora ve Sporcuya Destek Veren Yönetici Ödülüne layık görülmek, hem şahsım hem de şehrimin spor vizyonu adına büyük bir gurur oldu. Gençlerimizi geleceğe hazırlayan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz.

Türk sporunda 28 yıllık geçmişe sahip, binlerce sporcu yetiştirmiş ve dünya şampiyonları çıkarmış Bakırköy Ata Spor Kulübü, 2025 yılında sportif organizasyonlarda başarı göstermiş sporcuları, yöneticileri, basın mensuplarını ve spor camiasına katkı sunan kişi ile kuruluşları 'Sporun Enleri' programı ile 6'ncı kez ödüllendirdi.

Bu güzel organizasyon için Ata Spor Kulübü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.