Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Altınordu ilçesinde toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan üniversite öğrencilerini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

ORDU (İGFA) - Açıklamada, indirimli öğrenci kartlarının vize işlemlerinin 5 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Ulaşım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenci kartlarının vizeleme süreci belirtilen tarihe kadar devam edecek. Öğrenciler, herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek kalmadan, Ordumkart dolum noktaları ve yetkili bayilerden bakiye yüklemesi yaparak vize işlemlerini tamamlayabilecek. Vizeleme işlemleri ücretsiz olacak ve hiçbir bayi bu işlem için ücret talep edemeyecek.

Yapılan açıklamada, 5 Ocak 2026 tarihine kadar vizesi yapılmayan kartların tam tip karta dönüşeceğini ve bu kartlarla yapılan kullanımlarda tam ücret alınacağını hatırlatıldı. Bu nedenle doğacak ücret farklarından kurumun değil, kart sahiplerinin sorumlu olacağı vurgulandı.