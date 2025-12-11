Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 25'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında ünlü piyanist Barış Büyükyıldırım sahne aldı. Büyükyıldırım, çaldığı birbirinden değerli eserlerle, dinleyenleri klasik müziğin büyülü dünyasında yolculuğa çıkardı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 25'inci kez müzikseverlerle buluşan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde, klasik müziğin usta isimlerinden piyanist Barış Büyükyıldırım'ın dört farklı dönemden ve dört farklı ruh halinden izler taşıyan etkileyici performansına tanıklık etti.

KLASİK MÜZİK ŞÖLENİ

Koncerto boyunca Georg Friedrich Händel, Franz Liszt ve Terry Riley gibi klasik müziğin önemli bestecilerinin eserleri Büyükyıldırım'ın yorumuyla sahnede yeniden hayat buldu. Barış Büyükyıldırım, performansından önce eserlerle ilgili paylaştığı kısa bilgilerle dinleyicilerin müziğe daha yakından bağlanmasını sağladı.

MÜZİKSEVERLER UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞADI

Konserde, tekrar eden bir bas üzerine kurulu varyasyon biçimi olan Chaconne, dramatik karakteriyle öne çıkan Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen ve minimalist yaklaşımıyla dikkat çeken Keyboard Study 1 gibi seçkin eserler de yer aldı. Büyükyıldırım'ın güçlü tekniği ve sahne hâkimiyeti, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Antalyalılar, piyanonun mistik ve etkileyici dünyasıyla bütünleşen bu özel gecede klasik müziğe doydu. Konserin sonunda ise ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin, ünlü sanatçı Barış Büyükyıldırım'a plaket ve çiçek takdim etti.