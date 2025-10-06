Anadolu bölgesinin en büyük makine sektörü buluşması olan MAKTEK Konya, 2025 etkinliği için resmi medya ortağı olarak Truck1'i geçtiğini duyurdu. Fuar, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

KONYA (İGFA) - Takım Tezgahı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TIAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MIB) işbirliğinde düzenlenen MAKTEK Konya, imalat teknolojileri için kapsamlı bir platformdur. Fuarda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yenilik sergilenecek:

Takım tezgahları

Metal ve sac işleme makineleri

Kesici takımlar

Kalite kontrol sistemleri

CAD/CAM yazılımları

Etkinlik, bölgesel imalat sektörü için önemli bir itici güçtür. 2023'teki bir önceki fuar, uluslararası erişimini 20 ülkeden 351 katılımcıyı ağırlayarak ve 51 ülkeden 36 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi çekerek gösterdi. Modern fuar alanı, kapsamlı kapalı ve açık sergi alanları, konferans tesisleri ve geniş otopark imkanı sunmaktadır.

Bu ortaklık aracılığıyla Truck1, fuarın erişimini genişletmek ve onu endüstriyel makine alıcı ve satıcıların dan oluşan küresel bir kitleyle buluşturmak için dijital platformundan güç alacaktır.

Truck1, yeni ve kullanılmış endüstriyel ekipmanlar için uluslararası bir çevrimiçi pazardır. Platform, metal işleme ekipmanları, atölye makineleri ve konveyörler dahil olmak üzere 15 makine kategorisinden oluşan geniş bir yelpazede sunmaktadır. Alıcıları Türkiye, Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere Avrupa çapındaki üreticiler, bayiler ve açık artırma şirketleriyle buluşturuyor.

Truck1, kullanıcıların ayrıntılı reklamları inceleyebileceği ve taraflar arasında doğrudan iletişimi kolaylaştırabileceği kullanıcı dostu bir arayüz sağlar.