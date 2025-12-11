4 Aralık Madenciler Günü'nde Soma'da dile getirilen asfalt talebi kısa sürede karşılık buldu. Eğnez maden yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlatılırken, mahalle sakinleri ve madenciler 'Yılların sorunu çözülüyor' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 4 Aralık Madenciler Günü'nde Soma'da yaptığı ziyaret sırasında iletilen asfalt talebi hızla çözüme kavuştu.

Başkan Dutlulu'nun talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Eğnez Mahallesi'ndeki maden yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta 3 bin ton sıcak asfalt serileceği belirtilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflendi.

Eğnez Mahalle Muhtarı Yücel Uyar, yolun yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu vurgulayarak, 'Rahmetli Ferdi Zeyrek başkanımız bu yol için söz vermişti ancak ömrü yetmedi. Besim Dutlulu başkanımız o sözü yerine getirmek için hemen harekete geçti. Mahallemiz ve madenciler bozuk yollar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyordu. Çalışmalar başlayınca hepimiz çok mutlu olduk' dedi. Muhtar Uyar, emeği geçenlere teşekkür ederek yolun en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.