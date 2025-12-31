İstanbul'un katmanlı tarihinin tam kalbinde konumlanan Sura Butik Hotel, çevresindeki yoğun kentsel dokuya çağdaş bir perspektiften yanıt veren mimari diliyle dikkat çekiyor. Otelin tasarım kurgusu, tarihi yarımadanın mirasına saygı duruşunda bulunurken, konfor algısını malzeme kalitesi üzerinden yeniden tanımlıyor. Mimarın bu hassas vizyonunu somutlaştıran malzeme paletinde ise projenin çözüm ortağı olarak Efesus Stone öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Efesus Stone'un geniş koleksiyonundan seçilen doğal taşlar, binanın dış kabuğundan en mahrem iç mekanlarına kadar uzanan bütüncül bir tasarım hikayesinin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

CEPHEDE MODERN VE KALICI BİR DURUŞ

Yapı ile ilk karşılaşma anında, mimari karakteri belirleyen dış cephe tasarımı göze çarpıyor. Mimarın cephe kurgusunda tercih ettiği Silver TravertineVeinCut, yapının kütlesel etkisini hafifleten ve yüzeye ritmik bir hareket kazandıran lineer damar yapısıyla projeye dahil oluyor. Efesus Stone tarafından sağlanan bu özel traverten seçkisi, yalnızca estetik bir tercih olmanın ötesinde, dış mekanın zorlu koşullarına karşı sunduğu dayanıklılıkla da projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Taşın doğal tonları, İstanbul'un gri siluetiyle güçlü bir uyum yakalarken, modern kesimiyle otele yıllara meydan okuyan bir kimlik kazandırıyor.

İÇ MEKÂNDA KONTRAST VE NİTELİKLİ TASARIM

Dışarıdaki bu dingin atmosfer, lobi alanına adım atıldığında yerini seçkin bir kontrasta bırakıyor. Giriş alanında mimarın tercih ettiği zemin mozaikleri, mekana derinlik katan bir fon oluştururken, asıl odak noktası özel tasarım mobilya detaylarında toplanıyor. Lobinin merkezinde yer alan tasarım sehpa, Efesus Stone'un sağladığı Absolute Black ve Calacatta mermerlerinin cesur birlikteliğiyle hayat buluyor. AbsoluteBlack'in ışığı emen mat ve güçlü karakteri, Calacatta'nın beyaz zemin üzerine yayılan dramatik damarlarıyla birleşerek mekanda heykelsi bir etki yaratıyor.

Genel alanlardan özel alanlara geçişte ise malzeme dili, sakinlik ve hijyen odaklı bir atmosfere evriliyor. Banyo ve lavabo bölümlerinde mimari tercih, ferahlık ve grafik etkiyi dengelemek üzerine kuruluyor. Bu alanlarda kullanılan Afyon Beyaz mermer, lavabolarda spa benzeri steril ve aydınlık bir his yaratırken; tezgahlarda kullanılan Zebra Black mermer, mekâna keskin bir karakter katıyor. Beyazın saflığı ile siyahın lineer hareketliliği arasındaki bu birliktelik, Efesus Stone'un sunduğu yüksek kaliteli bloklar sayesinde projenin kalite standartlarını tamamlayan işlevsel bir estetiğe dönüşüyor.