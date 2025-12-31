Bursa İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle Esinti Sokakta 54 araçlık otopark oluşturdu. Alanda ayrıca 24 adet yetişkin formlarda fidan dikilerek, geleceğe nefes olacak bir uygulama yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, her geçen gün nüfusun ve araç sayısının artmasına paralel olarak şehrin dört bir yanında yeni otoparklar üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yeni Mahalle Esinti Sokakta planlarda otopark olarak geçen ancak atıl halde bulunan alanda yapılan uygulamayla düzenli otopark oluşturuldu. Aynı zamanda otopark içerisinde bırakılan yeşil alanda 24 adet yetişkin formlarda fidan dikildi.

OTOPARKLA İLGİLİ CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte otopark alanında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, 'Şehrimizde özellikle otoparkla ilgili attığımız çok ciddi adımlar var. Planlarımızda otopark olarak gözüken tüm alanları hızlı hızlı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da istiyoruz ki güzelce bu planlı alanlara araçlarını düzenli şekilde park etsinler' dedi.

YENİ MAHALLENİN NÜFUSU 10 YILDA 2'YE KATLADI

Yeni Mahallede yaşanan hızlı nüfus artışına da değinen Başkan Taban, 'Yeni Mahalle bizim hızlı büyüyen mahallemiz. Burada rezerv imar alanları olduğu için ciddi anlamda yapılaşma devam ediyor. 10 yıl önce Yeni Mahalle'nin yaklaşık 11 bin nüfusu vardı, bugün 22 bin dolayında nüfusu var. Dolayısıyla bu sadece insan artışı değil; konut, araç artışı olarak da önümüze geliyor. Konutların burada yerleşmesi ve yaşamın başlamasıyla burada pek çok ihtiyaç ortaya çıkmış oluyor. Bizler de Yeni Mahallede yatırımlarımıza devam ediyoruz' diye konuştu.

54 ARAÇLIK OTOPARK YAPILDI, 24 FİDAN DİKİLDİ

Otopark uygulamasıyla ilgili de bilgiler veren Taban, 'Projeyle ilgili de bilgi vermek gerekirse; Esinti Sokakta 1675 m2'lik alanda proje Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından çalışıldı. 54 araçlık otopark ile birlikte 390 m2 yeşil alan ve 569 m2'de sert zemin alanı oluşturdu. Yeşil alanda 24 adet yetişkin ağaç dikimi de gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın güzel günlerde kullanmalarını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun' ifadelerinde bulundu.