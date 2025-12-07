Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Dader-1 sondaj sahasında misafir edilerek petrol arama süreçleri hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerin Türkiye'nin yerli ve millî enerji hamlesini sahada deneyimlemesi için yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir ziyaret programının daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Silopi Dader-1 sondaj sahasında ağırlandı. Öğrenciler, uzman ekipler eşliğinde sahayı gezerek bölgede yürütülen sondaj faaliyetlerini yakından gözlemledi ve petrol arama süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1997578708064841732

Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda, gençlerin enerji alanında bilinçlenmesinin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulunarak, 'Türkiye Yüzyılı'nı yalnızca doğal kaynaklarımızla değil, gençlerimizin aklı, heyecanı ve cesaretiyle inşa edeceğiz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz gençlerimizin desteğiyle mümkün olacak.' ifadelerini kullandı.

Program, enerji sektörüne ilgi duyan gençlerin teknik bilgi edinmesi ve yerinde gözlem yapması açısından önemli bir fırsat sundu.