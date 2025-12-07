Ünlü manken Duygu Çakmak'ın rol aldığı çevre temalı kısa film 'Su | Water', Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Resmi Seçki | Official Selection' seçilerek , önemli bir başarıya imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü manken Duygu Çakmak'ın rol aldığı çevre temalı kısa film 'Su | Water', Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Resmi Seçki | Official Selection' seçilerek , önemli bir başarıya imza attı.

Küresel çevre sorunları ve yaklaşan su kıtlığına dikkat çekmeyi amaçlayan yapımın başrollerinde Duygu Çakmak ve Nuray Büyükarman yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Onur Şahin, kamera asistanlığını Ahmet Ekrem Şahin ve Atilla Adıyaman üstlenirken, kurgu Ali Cihan Akyüz tarafından gerçekleştirildi. Filmin senaryosu ve yönetmenliği ise Artnikomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç imzası taşıyor.

Hatırlanacağı gibi aynı ekip, 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen uluslararası kısa film festivalinde 'Invisible' adlı yapımla finalist olmuş ve büyük bir başarıya ulaşmıştı. Söz konusu festivalin jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone da yer almıştı.