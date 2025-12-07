Bursa'daki Rumeli kökenli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek kültürel bağları güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki Rumeli kökenli STK başkanları, 'Rumeli Buluşuyor, Gönüller Birleşiyor' sloganıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlik, Bursa ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıktı.

Kahvaltının açılış konuşmasını yapan Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Bursa'nın Rumeli kökenli nüfusu ve Üsküp ile kardeş şehir bağı sayesinde iki ülke arasındaki bağların güçlendiğini vurguladı. Bedzeti, ekonomik ilişkilerden kültürel projelere, eğitimden sosyal çalışmalara kadar geniş bir iş birliği alanı bulunduğunu belirterek, 'Ne kadar güçlü iletişim kurar ve birlikte hareket edersek hem toplumumuza hem de gençlerimize büyük bir miras bırakırız' dedi.

Toplantının amacının tanışmak, gönül bağlarını güçlendirmek ve ortak akıl üretmek olduğunu ifade eden Bedzeti, önümüzdeki dönemde daha sık bir araya gelmeyi ve Rumeli kültürünü geleceğe taşımayı hedeflediklerini aktardı. Katılımcı STK başkanları da iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve Rumeli kültürünün yaşatılmasına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bursa merkezinin yanı sıra Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve İnegöl'den toplam 30 STK temsilcisinin katıldığı buluşmanın ikinci ayağı RUMELİFED, üçüncüsü ise Zaferspor ev sahipliğinde yapılacak. Program, karşılıklı görüş alışverişleri ve samimi sohbetlerle tamamlandı.