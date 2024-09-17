Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklenmesine Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024-2026 yıllarında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ödemelerin usul ve esasları belli oldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ", 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğle birlikte bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği destekleme ödemelerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, destekler alabalık, sazan, midye ve yeni türler kapsamında mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, tıbbi sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalık gibi su ürünlerinin yetiştiriciliğini yapanlara verilecek.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve belirlenen türlerin entansif (yoğun tarım) şekilde yetiştiriciliğini gerçekleştiren ve midye yetiştiriciliği yapan üreticilere kararda belirlenen fiyat kadar destekleme yapılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmesi istendi.

İlgili tebliğe ve destek miktarlarının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz