Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapı malzemeleri sektörüne yönelik denetimlerinde 23 bin 425 ürün incelendi, 686 uygunsuzluk tespit edildi. Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 154,5 milyon lirayı aşan ceza kesildi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı güvenliğini sağlamak ve standart dışı ürünlerin piyasaya arzını engellemek amacıyla yapı malzemeleri sektörüne yönelik denetimlerini yıl boyunca sürdürdü. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 ilde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) personeli tarafından toplam 23 bin 425 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında hazır beton ve beton bileşenleri, kâgir yapı birimleri, ısı ve su yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat ürünleri, yer döşemeleri, plastik boru sistemleri, kapı ve pencereler, sabit yangın söndürme sistemleri, kablolar ve yapıştırıcılar gibi çok sayıda yapı malzemesi mercek altına alındı. Ürünlerden alınan numuneler, deney standartlarına uygun yöntemlerle laboratuvarlarda analiz edildi.

Yapılan teknik incelemeler ve test sonuçları doğrultusunda 686 uygunsuzluk tespit edildi. Mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen firmalara toplam 154 milyon 563 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. En yoğun denetim yapılan iller ise Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya ve Konya oldu.

Bakanlık, denetim kapasitesini artırmak amacıyla 2025 yılının temmuz ve eylül aylarında 207 yeni denetçiye eğitim vererek belgelendirdi. Yetkililer, yeni denetçilerle birlikte yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini sağlamak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.