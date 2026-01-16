Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli kültür-sanat mekânlarından Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nu modern, erişilebilir ve teknik altyapısı güçlü bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda bakım, onarım ve tadilat süreci devam ediyor.

Proje doğrultusunda tiyatronun hem iç hem de dış mekânlarında kapsamlı yenilemeler gerçekleştirilirken, zemin ve tavan kaplamaları güncelleniyor.

Çalışmalar çerçevesinde sahne alanı, çağdaş teknik donanımlara uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Ayrıca engelli vatandaşların etkinlikleri daha rahat ve güvenli şekilde takip edebilmeleri için erişilebilir alanlar oluşturuluyor. Projede sanatçı ve protokol odaları, fuaye alanı ile idari ofisler gibi destek birimleri de yer alıyor.

Dış mekân düzenlemeleri kapsamında ise taş duvar uygulamalarıyla peyzaj çalışmaları yapılacak, dış merdivenler yenilenerek alanın estetik ve işlevsel yapısı güçlendirilecek. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte açık hava tiyatrosunun, daha konforlu ve modern bir kültür-sanat merkezi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

BAŞKAN ARAS: 'MUĞLA'NIN KÜLTÜREL BELLEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın Muğla için taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Aras, 'Şadan Gökovalı, Muğla'nın tarihine, kültürüne ve kimliğine büyük katkılar sunmuş, kent belleğinde iz bırakmış çok değerli bir aydınımızdır. Adını taşıyan bu açık hava tiyatrosu da yıllardır Muğlalıları kültür ve sanatla buluşturan önemli bir buluşma noktasıdır' dedi.

Yenileme çalışmalarının hem kültürel mirasa hem de güncel ihtiyaçlara yanıt verdiğini belirten Başkan Aras, 'Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla Şadan Gökovalı'nın anısına yakışır bir mekân oluştururken, tiyatromuzu teknik altyapısı güçlü, çağdaş ve herkes için erişilebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Muğla'da kültür ve sanatı destekleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.