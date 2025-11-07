Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Nilüfer Çayı'ndaki kirliliğin halk sağlığı ve ekolojik dengeyi tehdit ettiğini belirterek, Çevre Bakanı Murat Kurum'a dört soruluk yazılı soru önergesi verdi.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Uludağ eteklerinden doğarak Bursa Ovası'nı geçip Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne ulaşan Nilüfer Çayı'ndaki kirlilik sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Atmaca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi sundu.

Milletvekili Atmaca, önergesinde Nilüfer Çayı'nın sanayi, evsel ve tarımsal atıklar nedeniyle ciddi biçimde kirlendiğini vurguladı. Çayın her gün farklı bir renkte aktığını, balık ölümlerinin yaşandığını ve tarımsal sulamada kullanılmasının halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Kirliliğin yalnızca Nilüfer Çayı'nı değil, Karacabey Longozu, Arap Gölü ve İmralı Adası gibi ekolojik açıdan hassas bölgeleri de tehdit ettiğini belirten Milletvekili Atmaca, bu alanlarda oksijen seviyelerinin düştüğünü, biyolojik çeşitliliğin zarar gördüğünü ve tarım alanlarının kirli suyla sulandığını söyledi. Atmaca, ayrıca 'kapalı sistem-derin deşarj' yöntemiyle kirli suyun Marmara Denizi'ne yönlendirilmesinin mevcut kirliliği artıracağına dair bilimsel uyarılara dikkat çekti.

Milletvekili Atmaca'nın Bakan Murat Kurum'a yönelttiği sorular şöyle:

Nilüfer Çayı'ndaki kirliliğin kaynağına ilişkin yürütülen veya tamamlanan bir araştırma var mı? Varsa hangi sanayi tesisleri ve atık kaynakları tespit edilmiştir? Sanayi, evsel ve tarımsal kirliliğin azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli bir rehabilitasyon planı hazırlandı mı? Uygulama takvimi ve sorumlu kurumlar nelerdir? Karacabey Longozu, Arap Gölü ve İmralı Adası'nda Nilüfer Çayı kaynaklı kirliliğin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerine dair çevresel izleme çalışması yapıldı mı? Nilüfer Çayı'ndaki atık suların Marmara Denizi'ne yönlendirilmesi planı, bilim insanlarının uyarıları doğrultusunda yeniden değerlendirildi mi? Bağımsız uzmanların görüşleri alındı mı?