AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın katılımıyla Gemlik ve Orhangazi'de düzenlenen danışma meclisi toplantılarında birlik ve dayanışma mesajları verildi. Gemlik'te farklı partilerden 800 kişi AK Parti saflarına katıldı.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik ve Orhangazi'de düzenlenen danışma meclisi toplantılarına katıldı. Gemlik'te düzenlenen törende farklı siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından 800 yeni üye AK Parti'ye katıldı. Yeni üyeler arasında Gelecek Partisi'nin önceki Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık da yer aldı. Palabıyık'a ve yeni üyelere rozetlerini İl Başkanı Gürkan taktı.

Gemlik'teki toplantıya AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem milletvekili Zafer Işık ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, konuşmasında Gemlik'e Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 3 bin TOKİ sosyal konutu kazandıracaklarını müjdeleyerek, 'Onay süreçleri tamamlandığında konut sayısını artırmak için gerekli adımları hızla atacağız.' dedi. Gemlik'in eğitim, sağlık ve sosyal yatırımlarda öncelikli ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Gürkan, 'TOGG, Gemlik'in Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısıdır. Gemlik her zaman bizim için pozitif ayrımcılığa sahip bir ilçedir.' ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca teşkilata en fazla üye kazandıran partililere plaket takdim edildi, İl Başkanı Gürkan'a Gemlikspor forması hediye edildi.

Gemlik programı sonrasına Başkan Gürkan, Orhangazi İlçe Teşkilatı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, önceki dönem Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı.

Bursa teşkilatlarının sahadaki dinamizmine dikkat çeken Gürkan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben teşkilatımla gurur duyuyorum' diyor. Biz de bu sözü her gün sahada yeniden ispat ediyoruz. Bursa teşkilatları Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyor.' dedi.

Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ise, 'İl Başkanımızın liderliğinde, ilçemizde çalmadık kapı bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilatımızın her ferdi ülkemizin güçlü yarınları için gece gündüz çalışıyor.' ifadelerini kullandı.