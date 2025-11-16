Efes Selçuk Belediyesi ve S.S. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Singer iş birliğiyle düzenlediği 'Bir Çanta Dikelim Pazara Gidelim' adlı ücretsiz dikiş atölyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Dikiş atölyesine birbirinden yetenekli 20 kadın katıldı. Dikiş makinesi kullanmayı bilen kadınların yer aldığı atölyede, tüm katılımcılar eğitmen Oya Paytar eşliğinde iki adet bez çanta dikti. Katılımcıların kendi hayal güçleriyle tasarladıkları çantalardan biri, S.S. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kalacak ve Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde bulunan Tohum Kafe'de satışa sunulacak.

Dikiş atölyesine katılan kadınlar, kendi çantalarını dikerek keyifli zaman geçirmenin yanı sıra dikiş yapma ve dikiş makinesi kullanma becerilerini de geliştirdi. Atölyede kullanılan tüm malzemeler Kooperatif ve Singer tarafından temin edildi.

EFES TARLASI YAŞAM KÖYÜ'NDE KADIN GÜCÜ YÜKSELİYOR

S.S. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yeşim Kopan etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Kadınların üretim süreçlerine aktif olarak katılmalarını destekleyen her çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Bugün burada hem üretim hem de dayanışma adına çok güzel bir örnek yaşandı.

Kadınlarımızın kendi emeğiyle ortaya koyduğu çantaların Tohum Kafe'de satışa sunulacak olması, hem onların el emeğini görünür kılıyor hem de kooperatifimize güç katıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü, kurulduğu günden bu yana kadınların gücünü ortaya koyabilecekleri bir alan yaratmayı hedefledi.

Bu atölye de o hedefin bir parçası. Burada bir araya gelen kadınlarımız hem yeni beceriler edindi hem de birbirlerinden güç aldılar. Katılan tüm kadınlara, eğitmenimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum' dedi.