Son iki haftada Adana, Bursa, İstanbul dahil 45 ilde düzenlenen FETÖ'nün finans, mahrem ve ByLock yapılanmalarına darbe vuruldu. Operasyonlarda 178 şüpheliden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 45 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 178 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) TEM, KOM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhiste adı geçen, kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Yakalananlar, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, finans, öğrenci, güncel, askeri ve mahrem yapılanmalarında faaliyet yürütmek ve ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlu'larıyla irtibat kurmak suçlarından arandığı öğrenildi.

Yakalanan 178 şüpheliden 67'si tutuklanırken, 48'i hakkında adli kontrol uygulandı. Kalanların işlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlarla FETÖ'nün faaliyetlerini engellediklerini ve halkın huzurunu koruduklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti. Bakan Yerlikaya, mücadelenin terörle mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.