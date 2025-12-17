Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde şehir merkezinde faaliyet gösteren kafe ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, yıl boyunca yürüttüğü kolluk faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yaşamın sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla denetim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde bulunan kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde işletmelerin çalışma ruhsatları, canlı müzik izinleri, hijyen kurallarına uyumları ve fiyat tarifeleri incelendi. Ekipler, özellikle fiyat tarifelerinin müşterilerin görebileceği şekilde bulundurulması ve kapalı alanlarda sigara içilmemesi konularında işletme sahiplerini uyardı.
Zabıta ekiplerinin, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.