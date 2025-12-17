DİSK Güney Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, Türkiye'de ücretlerin enflasyon karşısında eridiğini belirterek, 21-23 Aralık tarihlerinde yapılacak yürüyüşe tüm işçileri, emekçileri ve emeklileri destek vermeye çağırdı.

BURSA (İGFA) - DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği, vergide ve gelirde adalet ilee insanca yaşanabilir bir asgari ücret kampanyası kapsamında Bursa Kent Meydanı'nda kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

DİSK Güney Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın tarafından yapılan basın açıklamasında, Türkiye'de hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında işçilerin alım gücünün her geçen gün daha da düştüğü vurgulandı. Aydın, 'Ücret artışları, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun bile altında kalıyor. Bugün ülkemizin en büyük sorunu bölüşüm sorunudur; bu düzen zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor' dedi.

Özellikle asgari ücretin açlık sınırının çok altında kaldığını belirten Aydın, açlık sınırının 30 bin liraya dayandığını, yoksulluk sınırının ise 90 bin lirayı geçtiğini ancak asgari ücretin sadece 22 bin 104 lira olduğunu ifade ederek, 'Asgari ücretin 11 aylık kaybı 6 bin 574 liraya ulaştı. Bugün bir ailede anne, baba ve iki çocuk çalışsa bile eve giren gelir yoksulluk sınırının altında kalıyor' ifadelerini kullandı.

Ücretlerdeki kayıpların yanı sıra vergi adaletsizliğine de dikkat çeken Gökhan Aydın, 'Enflasyon ve kesintilerin işçiler üzerindeki toplam faturası 2 trilyon TL'yi buldu. Gelirde adaletsizlik, vergide adaletsizlik, ülkede adaletsizlik hepimizi vuruyor' dedi.

Aydın, taleplerini şöyle sıraladı:

Asgari ücret resmi enflasyona hapsedilemez; işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olmalıdır.

En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, tüm emekli maaşları da aynı oranda artırılmalıdır.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adaletli bir vergi sistemi kurulmalıdır.

Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Öte yandan basın açıklamasında DİSK'in bu taleplerle birlikte 21 Aralık'ta İstanbul'dan başlayıp 23 Aralık'ta Ankara'da sona erecek yürüyüşü için tüm işçiler ve emekçiler desteğe davet edilerek, bildiriler dağıtıldı.