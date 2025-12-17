Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen 7.62 mm x 51 kalibreli Modern Makineli Tüfek (MMT), tüm kalifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına hazır hale geldi.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen ortak proje kapsamında geliştirilen 7.62 mm x 51 kalibreli Modern Makineli Tüfek (MMT) için kalifikasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MKE tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MMT'nin, mekanik mükemmelliğini kanıtlayarak göreve hazır hale geldiği belirtildi.

Yerli ve milli imkânlarla üretilen MMT'nin, 40 farklı NATO standardı testinden başarıyla geçtiği, toplam 250 bin fişekle yapılan atışlarla kalifiye edildiği ifade edildi. Muadillerine kıyasla yalnızca 8 kilogram ağırlığında olmasıyla dikkat çeken silah, bu özelliğiyle sahada personelin hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

MKE'nin açıklamasında, MMT'nin Türkiye'nin ilk piyade tipi modern makineli tüfeği olduğu vurgulanarak, 'Ülkemizin savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik hedeflerine önemli bir katkı sunan Modern Makineli Tüfek, ordumuza ve milletimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.