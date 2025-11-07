Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında, tarıma yapılan desteklerin 180 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Dutlulu, su kaynaklarının korunması için kurumlar arası iş birliği çağrısı yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 100'ü aşkın firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

Tarımsal verimliliğiyle öne çıkan Manisa'nın Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Özkan, 'Tarım, kültürümüzü şekillendiren, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren bir değerdir' dedi.

'SU SORUNLARI ARTARAK ÇOĞALACAK'

Açılışta konuşan Başkan Besim Dutlulu, suyun gelecekteki en kritik mesele olacağını vurgulayarak, 'Bir hikâyenin sonuna yaklaşıyoruz; bu hikâye tarım değil, su hikâyesi. Suyla ilgili uzun vadeli sorunlar artacak. Tüm kurumlarla ortak çözümler üretmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Dutlulu, 2026'da tarımsal desteklerin önemli bir kısmını kapalı sulama sistemleri ve güneş enerjili projelere ayıracaklarını açıkladı. Ayrıca damlama sulama, yağmur suyu hasadı ve enerji desteklerinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.

'TARIMA DESTEĞİMİZ 180 MİLYON TL'YE ULAŞTI'

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sunduğu destekleri de paylaşan Dutlulu, 'Tohum, gübre, kovan, sulama ve enerji yatırımlarıyla birlikte tarıma desteğimiz 180 milyon liraya ulaştı. Bu destekleri artırarak sürdüreceğiz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır ise fuarın 19 yıldır düzenleniyor olmasının, Manisa tarımının gücünü ve emeğin sürekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri fuarın kurdelesini keserek stantları gezdi. Fuar, 9 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.