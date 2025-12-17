Düzce'de teslimat sırasında motosikleti arızalanan bir kurye, meslektaşlarının hızlı ve dayanışma dolu müdahalesi sayesinde güvenli bir noktaya ulaştırıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kuryenin motosikleti şehir merkezinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan kurye, yolda kalan aracını tek başına ilerletemedi. Ancak aynı güzergahtan geçen diğer kuryeler duruma müdahale etti.

Meslektaşları, arızalanan motosikleti ayaklarıyla destekleyerek trafiği aksatmadan güvenli bir alana taşımayı başarırken, dakikalar içinde gerçekleşen yardımlaşma, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından büyük takdir topladı.