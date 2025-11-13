Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği operasyonlarına ilişkin son bir haftalık verileri paylaştı. Buna göre 2 PKK'lı terörist teslim olurken, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 720 kilometreye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan bilgilendirmede, TSK'nın sınırlarımız içinde ve ötesinde terörle mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Son bir haftada 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu, operasyon bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara ve sığınakların tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 720 kilometreye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1988898954877059222

HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 244 kişi, aralarında 1 terör örgütü mensubunun da bulunduğu şekilde yakalanırken 707 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısı 8 bin 545, hududu geçemeden engellenenlerin sayısı ise 57 bin 345 oldu.

Ayrıca Hakkâri hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin beka ve güvenliğine yönelik tüm tehdit unsurlarına karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.