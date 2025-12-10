İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020'de uluslararası piyasalardan sağladığı 580 milyon dolarlık Eurobond finansmanını anapara ve faizleriyle birlikte 9 Aralık 2025 itibarıyla tamamen geri ödediğini açıkladı. İBB, 'Yatırımı borca değil, borcu yatırıma dönüştüren bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz' mesajı verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılında yurt dışı sermaye piyasalarından sağladığı 580 milyon dolarlık Eurobond finansmanını tüm faiz ve anapara yükümlülükleriyle birlikte eksiksiz biçimde geri ödediğini duyurdu. Bu ödeme, Türkiye'de bir belediye tarafından 33 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk Eurobond ihracının kapanışı niteliğini taşıyor.

Yapılan açıklamada, söz konusu kaynağın özellikle raylı sistem yatırımları için kritik olduğuna dikkat çekildi. Eurobond finansmanıyla birlikte dört metro hattının hizmete açılmasının hedeflendiği, bu sürecin İstanbul'un ulaşım projelerini hızlandırdığı belirtildi. Borcun zamanında ödenmesinin ise 'İBB'nin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği ve disiplinli finans yönetiminin göstergesi' olduğu vurgulandı.

İlk Eurobond ihracının ardından, İBB'nin biri Greenbond (Yeşil Tahvil) olmak üzere iki Eurobond ihracını daha başarıyla gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu durumun 'uluslararası yatırımcıların İBB'ye duyduğu güvenin geçici değil, yapısal ve sürdürülebilir olduğunun kanıtı' olduğu ifade edildi.

İBB, bugün itibarıyla; uluslararası piyasalardaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, kaynaklarını altyapı ve çevresel fayda odaklı kullanan, borcu yatırıma dönüştüren, şeffaf ve hesap verebilir mali yönetim anlayışını benimseyen bir belediye modeli ortaya koyduğunun altını çizdi.