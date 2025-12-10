Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -MHP'nin 2024 İpsala Belediye Başkan Adayı ve çeltik üreticisi Aybike Şimşek, marketlerdeki pirinç fiyatları ile üreticiden alınan fiyatlar arasındaki uçuruma dikkat çekerek 'Kazanan başkası, kaybeden Türk üreticisi ve tüketicisidir' dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik üreticisi olan ve 2024 seçimlerinde MHP'nin belediye başkan adayı olarak yarışan Aybike Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pirinç fiyatlarındaki büyük farkı eleştirdi.

Şimşek, market raflarında 2,5 kiloluk baldo pirincin 469 TL, Osmancık pirincin ise 399 TL'ye satılmasına karşın üreticinin baldo pirinci 40 TL'ye, orta taneli pirinci ise 23 TL'ye bile satamadığını belirtti.

'Aynı toprak, aynı ürün, aynı emek; ama rafta başka, tarlada başka fiyat' diyen Şimşek, ambalaj, marka ve raf paylarıyla oluşan yüksek marjların hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ettiğini vurguladı. 'Bugün markette 187 TL'ye satılan pirincin üreticide kilosu 40 TL. Bu fark ne emeğin hakkıdır, ne adaletin, ne vicdanın' ifadelerini kullanan Şimşek, yaşanan tabloyu 'Gerçek budur' sözleriyle özetledi.