Avrupa Birliği'nin deprem sonrası artırdığı hibeyle toplam bütçesi 368 milyon Avroya ulaşan Belediye Hizmetleri Projesi, 8 ilde içme suyu, kanalizasyon ve katı atık altyapılarını yeniliyor. Projeden 2,4 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Avrupa Birliği'nin sağladığı finansmanla yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin de yer aldığı 8 ilde su ve katı atık altyapılarının yenilenmesini kapsıyor.

AB'nin 286 milyon Avro hibe sağladığı projeye, Fransız Kalkınma Ajansı AFD'nin 82 milyon Avroluk finansmanı da eklenince toplam bütçe 368 milyon Avroya ulaştı. Projenin uygulama süreci İLBANK tarafından yürütülüyor.

Projenin nihai faydalanıcıları olan Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinin temsilcileri 2-3 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Çalıştayın açılışını İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, AB Program Direktörü Sergey Mihaylov ve AFD Türkiye Direktörü Xavier Muron yaptı.

Toplantıda; Uluslararası ihale süreçleri, Çevresel ve sosyal risk yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği, Sözleşme yönetimi gibi teknik başlıklar ele alındı. Belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri ile İLBANK'ın proje ekipleri uygulama sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

AB DEPREM SONRASI HİBEYİ ARTIRDI

2020'de başlayan projenin yürütüldüğü illerin büyük kısmı 2023 depremlerinde ağır hasar aldı. Artan maliyetlere cevap verebilmek için AB hibesi 71 milyon Avro ek kaynakla genişletilerek 286 milyon Avroya çıkarıldı. AFD'nin finansmanı ile birlikte projenin toplam büyüklüğü 368 milyon Avro oldu. Projeye verilen ek süreyle, tüm altyapı çalışmalarının 2029 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken bu sayede deprem bölgesi illerinin afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi hedeflendi.

Proje kapsamında 8 ildeki 13 yerel idare tarafından; içme suyu, Kanalizasyon, Katı atık alanlarında 20 altyapı yatırımı hayata geçirilecek. Mevcut sistemler yenilenecek, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni altyapılar sıfırdan inşa edilecek. Ayrıca proje kapsamında idarelerin teknik kapasitesini artırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Şimdiye kadar 16 eğitim faaliyeti tamamlandı.