Bursa'da market ve bakkalların Halk Ekmek'i 10 TL'ye alıp 15 TL'ye satması tepki çekti. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünün yüksek kârla satılmasının kabul edilemez olduğunu belirtip denetim ve önlem talep ediyor.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'da bazı market ve bakkalların raflara normal ekmek yerine Halk Ekmek koyduğu ve bu ürünleri 10 liraya temin etmelerine rağmen 15 liraya sattığı iddiaları tepki topladı. Temel gıda maddesi üzerinden yapılan bu fiyat artışı, özellikle dar gelirli vatandaşların tepkisine neden oldu.

Halk Ekmek'in sosyal amaçla üretilen uygun fiyatlı bir ürün olduğunu anımsatan vatandaşlar, bazı işletmelerin bu ürünü yüksek kârla satmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Ayrıca hem fiyat farkı hem de gramaj konusunda şüpheler arttığı ifade edilirken, durumun ilgili kurumlar tarafından ivedilikle incelenmesi talep ederken, Bursalılar, market ve bakkalların sattığı ekmeklerin fiyat, gramaj ve tedarik kaynağının düzenli denetlenmesini isteyerek fırsatçılığa karşı daha sıkı önlem alınması çağrısında bulundu.