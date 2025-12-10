13 Ekim'de başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin beşinci turundan da anlaşma çıkmadı. Birleşik Metal-İş, MESS'in tekliflerinin 'resmi enflasyonun bile gerisinde' olduğunu belirterek uyuşmazlık tutanağı tuttu. Sürece ilişkin mücadele kararları 13 Aralık'ta değerlendirilecek.

BURSA (İGFA) - Birleşik Metal-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin beşinci toplantısı bugün (8 Aralık) yapıldı. Toplantıya Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, şube başkanları, sendika uzmanları, avukatlar ve işyeri temsilcileri katıldı.

Beşinci toplantı ile olağan görüşme süreci tamamlanırken, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Süreç arabulucu aşamasıyla devam edecek.

Sendikanın toplu sözleşme teklifi; 78 ana madde, 6 geçici madde, 17 ek madde ve 7 yeni madde olmak üzere toplam 108 maddeden oluşuyor. Yapılan beş toplantının sonunda; 40 ana madde, 2 geçici madde, 6 ek madde ve bazı yönetmelikler üzerinde uzlaşma sağlanırken, 59 madde için uyuşmazlık kayda geçti.

MESS'in beşinci toplantıda sunduğu ücret artışı teklifi, ilk 6 ay için yüzde 5 zam + 11,5 TL seyyanen artış olarak açıklandı. Sendika, bu teklifin toplamda yaklaşık yüzde 10 artışa denk geldiğini, oysa aynı dönemdeki resmi 6 aylık enflasyonun yüzde 13,11 olduğunu vurguladı. Birleşik Metal-İş'in talebi ise ilk 6 ay için yüzde 58,5 oranında zam.

Sosyal haklara yönelik MESS'in artış teklifi yüzde 25 olurken, sendika bu oranın son bir yıllık resmi enflasyon olan yüzde 32,95'in altında kaldığını belirtti. MESS ayrıca sözleşme süresinin 3 yıl olması, ikramiyelerin fiili çalışma şartına bağlanması ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın işveren tarafından ödenmesine son verilmesi yönünde öneriler sundu.

Birleşik Metal-İş, MESS'in bugüne kadar sendikanın hiçbir değişiklik önerisini kabul etmediğini, tersine mevcut haklarda geriye gidiş anlamına gelen teklifler sunduğunu açıkladı.

Genel Sekreter Ali Çeltek toplantıda yaptığı değerlendirmede, 'MESS'in teklifleri metal işçileriyle alay etmektir. Açlık ve sefalet dayatmalarını kabul etmeyeceğiz. Resmi enflasyonun dahi gerisinde bir teklifle metal işçilerine yoksulluk reva görülüyor' ifadelerini kullandı. Çeltek, insanca yaşamayı sağlayacak ücret ve koşullar için mücadelenin süreceğini vurguladı.

Birleşik Metal-İş, Merkez TİS Kurulu'nun 13 Aralık Cumartesi günü toplanarak görüşmeleri değerlendireceğini ve sürece ilişkin mücadele kararlarını alacağını açıkladı.