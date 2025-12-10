TÜİK'in 2024 yılı Yenilik Araştırması sonuçlarına göre, çalışan sayısı 10 ve üzeri olan girişimlerin %39,6'sı son üç yılda yenilik faaliyeti yürüttü. Ürün yeniliği, iş süreci iyileştirmeleri ve çevresel yeniliklerde önemli artışlar gözlemlendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Yenilik Araştırması sonuçlarına göre, çalışan sayısı 10 ve üzerinde olan girişimlerin yüzde 39,6'sı, 2022-2024 döneminde yenilik faaliyeti gerçekleştirdi. Bu oran, bir önceki dönem olan 2020-2022'de yüzde 39,8 olarak kaydedilmişti.

Çalışan sayısına göre yenilik yapan işletmelerin oranı; 10-49 çalışan yüzde 36,6, 50-249 çalışan yüzde 49,6, 250+ çalışan yüzde 69,3 olurken sektörel bazda ise sanayi sektöründe yenilik oranı yüzde 42,1, hizmet sektöründe ise yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

Ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı, bir önceki dönemdeki yüzde 19,8'den yüzde 23,6'ya çıktı. Bu girişimlerin yüzde 80,3'ü mal, yüzde 73,4'ü hizmet yeniliği gerçekleştirdi.

Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin yüzde 96'sı girişim için, yüzde 85,1'i pazar için yeni ürünler olarak kaydedildi.

GİRİŞİMLER EN FAZLA ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE YENİLİK YAPTI

Girişimlerin yüzde 36,1'i iş süreci yeniliği uyguladı. Yenilik yapılan alanlarda ilk sırayı yüzde 77,2 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri aldı. Bunu yüzde 71,5 ile muhasebe/idari işlemler, yüzde 69,7 ile bilgi işlem ve iletişim yöntemleri izledi.

Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin dörtte biri finansal destekten yararlandı.

Bu girişimler desteklerini yüzde 48,9 merkezi kamu kurumlarından, yüzde 10,9 yerel/bölgesel kuruluşlardan, yüzde 7,9 diğer AB kurumlarından, yüzde 6,4 AB Horizon 2020 programından sağladı. Ayrıca yenilik yapan girişimlerin yüzde 40,4'ü başka kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptı.

EN ÇOK KALİTEYE ÖNEM VERİLDİ

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimler, ekonomik performansı etkileyen stratejiler arasında en çok yüzde 72,6 kaliteye, yüzde 72,1 mevcut müşteriyi memnun etmeye, yüzde 64,2 yeni müşteri gruplarına ulaşmaya önem verdi.

Bu arada yenilik çalışmalarını korumak için girişimler çeşitli fikri mülkiyet araçlarına yöneldi.

Her 4 girişimden biri patent başvurusunda bulundu. Başvurularda; yüzde 48,3 ticari marka tescili, yüzde 26,4 patent başvurusu, yüzde 22,4 ticari sır, yüzde 14,1 faydalı model, yüzde 13,3 endüstriyel tasarım, yüzde 13,2 telif hakkı başvurusu yapıldı.

Yenilik yapan girişimlerin yüzde 60,7'si teknoloji yatırımı gerçekleştirirken, bu yatırımların yüzde 91,8'i mevcut teknolojinin geliştirilmiş versiyonuna, yüzde 53,1'i daha önce kullanılmayan yeni teknolojiye yönelik oldu. Bu oranlar bir önceki döneme kıyasla düşük bir artış gösterdi.

Girişimlerin önemli bir bölümü çevresel fayda sağlayan yenilikleri hayata geçirdi.