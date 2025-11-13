Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızören ve Köseali Mahallelerinde yapımı süren sosyal tesis ve iş yeri projelerini yerinde inceledi. Başkan Kılca, yatırımların bölgeye değer katacağını belirterek, 'Biz, merkezdeki mahallemizle en uzak mahallemizi aynı gönül mesafesinde görüyor; her bir mahallemize eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz.' dedi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından Kızören ve Köseali Mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ve iş yerlerinin yapımı hızla devam ediyor. Kızören Mahallesi'nde çok amaçlı salon, dükkanlar ve fırınların yer aldığı sosyal tesisin inşası sürüyor. Yaklaşık 6 milyon TL maliyetle hayata geçirilen yatırımın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Köseali Mahallesi'nde ise 3 milyon TL maliyetle yapımı devam eden fırın projesi de önemli bir hizmet sunacak.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

KILCA: KARATAY'IN HER NOKTASINA DOKUNAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ

Karatay'ın her noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılca, 'Merkezde ve merkeze uzak mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik her türlü hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Gerek altyapı tesisleri gerekse de sosyal tesislerle Karatay'ımızın değerine değer katmaya devam ediyoruz.' dedi.

Kılca, merkeze uzak mahallelerde yapılan yatırımların hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek şunları ifade etti: 'Karatay'ın her noktasına dokunan, her vatandaşımıza ulaşan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Merkeze uzak mahallelerimizde yapına devam ettiğimiz sosyal tesisleri, dükkanları ve fırınları inceliyoruz. Kızören Mahallemizde dükkanlardan oluşan, içerisinde çok amaçlı salon ve fırın bulunan bir çarşının yapımı sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Yine Köseali Mahallemizdeki fırın inşaatımızın da yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak.'

Hasan Kılca, ilçedeki hizmetlerin sadece merkezle sınırlı kalmadığını belirterek, 'Mahallelerimizde hem altyapı hem de sosyal tesis çalışmalarımız aralıksız sürecek. Tüm bu hizmetlerin Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.' diye konuştu.







