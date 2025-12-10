İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025'te Türkmenistan'da düzenlenecek 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını açıkladı. Erdoğan'ın forumda hitap edeceği ve çok sayıda liderle görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yılı ve 2025'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek forumda bir konuşma yapacak. Erdoğan'ın konuşmasında küresel güvenlik, barış politikaları ve uluslararası dayanışma konularına değinmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ev sahibi Türkmenistan'ın yanı sıra foruma katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. Görüşmelerin, bölgesel işbirliği ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti, Ankara-Aşkabat hattında son yıllarda artan siyasi ve ekonomik temasların devamı niteliği taşıyor.

