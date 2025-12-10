İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü ile İzmir Doğal Yaşam Parkı gezileri, hem öğrencilere hayvan sevgisi kazandırıyor hem de hayvan bakımı konusunda farkındalık yaratıyor. Renkli etkinlikler, öğrencilerin öğrenmelerini ve keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü iş birliğinde dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere hayvan sevgisinin kazandırılması ve hayvan bakımı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geziler düzenleniyor.

Bu kapsamda, her hafta salı ve perşembe günleri Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü ile İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

50 KİŞİLİK ÖĞRENCİ GRUPLARI KATILIYOR

Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikler, 50 kişilik öğrenci grubunu kapsıyor. Konferans salonunda hayvan sevgisi ve hayvan bakımı konularında bilgilendirilen öğrenciler, ardından sahiplendirme kafeslerinin bulunduğu alanlar ile güçten düşmüş yük hayvanlarının yer aldığı bölümleri ziyaret ederek hayvanlarla etkileşim kuruyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı gezisi de 50 kişilik öğrenci grubuyla düzenleniyor. Konferans salonunda farklı hayvan türleriyle ilgili bilgi alan öğrenciler, rehber eşliğinde alan gezisi yaparak doğal yaşam konusunda farkındalık kazanıyor.

KASIM AYINDAN BU YANA 700 ÖĞRENCİ KATILDI

Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, 'Kasım ayından itibaren çocuklarımız için Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenliyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca hayvan bakımı hakkında eğitmenler tarafından bilgiler veriliyor. Ziyaret ettiğimiz alanlara ilk kez gelen çocuklar var, çok mutlu oluyor. Bugüne dek bu gezilerden 700 çocuk faydalandı. 2026 yılında da hava koşulları el verdikçe gezilerimize her hafta devam etmeyi planlıyoruz' dedi.

'BU TUR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden 9 yaşındaki Bartu Gürsaka 'Bugün çok güzel geçti, hayvanları gördük. Bu tur için teşekkür ederiz. Burada puma gördük, 10 metreye kadar zıplayabildiğini öğrendik' derken, 9 yaşındaki Hira Haçat ise 'Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım. Bugün filleri gördük, aslanları gördük. Dişi aslanlar çok havalıydı. Çok eğlenceli oldu. Filler toprakla oynuyordu. Kocamanlardı' diye konuştu.