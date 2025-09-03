Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk bölgesinde olan grup yollarını tek tek yenileyerek şehrin ulaşım alt yapısına güç katıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü inşa ve yenileme çalışmaları kapsamında Söğütlüilçesi Kızılcaali, Doğancı, Sıraköy veTokmaklıdere Mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan grup yolunu sil baştan yenileyerekulaşıma konfor ve güven kattı.

İlçe belediyeleri ile planlanan programlar doğrultusunda hem kırsal hem de merkez alanlardaki tüm grup yolları ile caddeler daha güvenli, konforlu ve ulaşımı kolay güzergâhlar haline getiriliyor. Bu kapsamda Yol Bakım, Altyapı ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerinin son adresi Söğütlü ilçesindeKızılcaali, Doğancı, Sıraköy ve Tokmaklıderemahallelerini birbirine bağlayan grup yolu oldu.

Söğütlü kırsalında ulaşıma konfor ve güven getiren çalışma: 4 mahalleye ulaşan hat sil baştan

Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için kritik bir arter olan caddede artık ulaşım hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde sağlanıyor.