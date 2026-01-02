İstanbul İtfaiyesi, kış aylarında araç motorlarına saklanabilen kediler ve küçük hayvanlar için sürücüleri uyardı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, soğuyan havalarla birlikte minik dostların araç motorlarına sığınabileceğine dikkat çekti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, sürücülere yola çıkmadan önce kaputa vurma uyarısı yapıldı.

Yetkililer, 'Sizin 'küçük' bir hareketiniz, onlar için 'büyük' bir hayat demek' mesajıyla hayvanların güvenliğini sağlamak için basit ama etkili önlemler alınabileceğini vurguladı.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/2007014223168332286

İtfaiye, vatandaşları araçlarını çalıştırmadan önce motor ve çamurluk çevresini kontrol etmeye davet etti.