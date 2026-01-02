Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma hedefleri kapsamında tarımsal üretime enerji desteklerini sürdürüyor. Güneş Enerji Santralleri (GES) ile yıllık 8 Milyon 500 Bin kWh elektrik üreten belediye, 2019-2025 yılları arasında 19 bin çiftçiye enerji destek sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı GES yatırımlarıyla çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimlerine destek oluyor. Antalya tarımında üretim, verim ve çeşitliliğin arttırılmasına katkı sunan enerji desteklemeleri ile üreticilerin sulama sorunları da çözülüyor.

52 SULAMA KOOPERATİFİNE DESTEK

2019 -2025 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi, GES'ler ile ürettiği yıllık ortalama 8 Milyon 500 Bin kWh elektirik ile 52 sulama kooperatifine bağlı yaklaşık 19 Bin çiftçi ailesine yaklaşık 345 Milyon TL'lik elektrik desteği sağladı. İşletmesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan sulama tesislerine ise 2019-2025 yılları arasında toplam 58 Milyon TL'lik destek sağlandı. Yeni kurulacak Güneş Enerji Santralleri ile desteklerin artarak devam etmesi hedefleniyor.