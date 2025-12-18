İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde kadın emeğini ve yerli üretimi ön plana çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla kadın emeğini ve yerli üretimi destekleyen etkinlikler düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Dayanışma Merkezleri'nde gerçekleştirilen programlarda, yerli ürünler ve yöresel lezzetler Maltepeli kadınlarla buluştu.

Etkinlikler kapsamında merkezler, kadınların kendi memleketlerine özgü ürünleri tanıttığı alanlara dönüştürüldü. Karadeniz'den Akdeniz'e, Doğu Anadolu'dan Marmara'ya kadar Türkiye'nin farklı bölgelerine ait kültürel ve ekonomik zenginlikler; yöresel ürünler, yemekler ve sunumlarla katılımcılara aktarıldı.

Programlar sayesinde kadınlar, yerli ürünlerin üretimden sofraya uzanan sürecini yakından tanıma imkânı bulurken, yerli üretimin önemi konusunda da farkındalık kazandı. Kadın emeğini görünür kılan ve dayanışmayı güçlendiren etkinlikler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Maltepe Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla yerli üretimi desteklemeye ve kadın emeğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.