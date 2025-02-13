Elektrikli Elroq modelinin seri üretimine başlayn Skoda, 2024 yılının sonuna kadar 20 bini aşkın sipariş aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni Skoda Elroq, markanın Mladá Boleslav'daki ana fabrikasında yüksek teknolojiyle içten yanmalı motorlu Octavia ve tamamen elektrikli yenilenen Enyaq’ın yanında üretiliyor.

Stratejik kararla tüketici taleplerine daha hızlı uyum sağlayan şirket, MEB platformuna sahip elektrikli araçlar için batarya sistemlerinin üretildiği Mladá Boleslav'daki Škoda ana fabrikası, 1 milyon adetlik batarya üretimi gerçekleştirerek 2024 senesinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Elroq'un ürün gamına katılmasıyla birlikte otomobile olan yoğun talebi karşılamak için marka, Octavia modelinin üretiminin bir kısmını 2024 senesinde Mladá Boleslav'dan Kvansky'e kaydırdı.13 inç multimedya ekranı ile sürüş deneyimini de daha akıllı ve sezgisel hale getirdi.

Elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve esnek hale getiren Elroq, 60 ve 85 olmak üzere ikifarklı batarya kapasitesiile tercih edilebiliyor. 63 kWh ve 82 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle, 150kW ile 210 kW arasında değişen güç çıkışlarına sahip.

En büyük lityum iyon bataryalıversiyonlar, WLTP döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor. 175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, Elroq 85 yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyorken, Elroq 60 ise 165 kW’a kadar DC hızlı şarj desteğiyle sadece 24 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Günlük kullanımda pratikliği artıran bu hızlı şarj özelliğinin yanı sıra, Elroq’un 9,3 metrelik iddialı dönüş çapı otomobilin hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir elektrikli SUV olmasını sağlıyor.