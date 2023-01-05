Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. 11 yıl sonra gerçekleşen Şam temaslarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"3’lü zirvede bakan yardımcılarımız görüştü. Ardından bakanlar arasında bir görüşme gerçekleşecek. Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak görüşeceğiz. Amacımız bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI



Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor sayıya ulaşmak elbette kolay değildir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru içerisindeyiz. Hatırlarsanız ülkeyi yönetme emanetini elimize aldığımızda, kaşımızda yorgun, yılgın bir millet bulmuştuk.

Bizim için her yeni üye Türkiye Yüzyılı’nın hayata geçmesine ilave bir heyecan ve güçtür. Bu sesin karşısında durabilecek hiçbir fani güç, hiçbir tuzak tanımıyorum. Üye sayımızı artırmak için çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üye çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürerek bu rakamı daha yukarıya taşımakta kararlıyız.

Dünyadaki ve bölgemizdeki her gelişme, ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Ülkemizin makro ekonomik büyümesine baktığımızda 2013-2014 yıllarına baktığımızda gerçekten ekonomik zirve yaptığını görüyoruz.

Biz bu resti görüp yolumuza devam edince 17-25 aralık girişimiyle ülkenin meşru yönetimini devirmeye yönelik kumpaslar ortaya konuldu. Tehditleri kaynağında yok etme komseptiyle, ardı arkasına yaptığımız harekatlarla bu oyunu da bozduk. Başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimi de milletimizin sinesine çarpıp akamete uğradı.

Kovid salgını ile başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya, sinsi yöntemlerle diz çökertmeye çalışanların aslında ne kadar kırılgan, sosyal ekonomik mimariye sahip olduğunu gösterdi.

"LİDERLER OLARAK BAKANLARIMIZDAN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ"



Bu sabah Putin ile bir görüşmem oldu. Etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler. Suriye, Rusya, Türkiye’den oluşan Moskova’da bir görüşme gerçekleşti. 3’lü zirvede bakan yardımcılarımız görüştü. Ardından bakanlar arasında bir görüşme gerçekleşecek. Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak görüşeceğiz. Amacımız bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak. Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık.



Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık.



Kabine toplantısının arından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu milletimize bir kez daha hatırlatacağız. AK Parti başaramaz denen her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmanız gerektiğidir.