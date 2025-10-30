Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

SİVAS (İGFA) - Açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Belediye tarafından inşa edilen merkez, kurumlar arası iş birliğinin örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller kapsamında; merkezde dört farklı kurum aynı çatı altında hizmet vermeye başladı.



Merkez bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Müdahale İstasyonu, semt kütüphanesi, spor salonları, kafeterya ve ders çalışma alanları yer alıyor. Böylece mahalle sakinleri sağlık, kültür, spor ve eğitim gibi birçok hizmete tek noktadan erişim sağlayabilecek.





Törende ilk olarak konuşan Mahalle Muhtarı Gülsen Ayhan; 'Kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif yaşamına değer katacak bir merkezin açılışını hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkez yalnızca bir bina değil; birlik, dayanışma ve gelişimin sembolüdür. Burada açılacak olan kurslarımız, hem kişisel hem de mesleki gelişim açısından kadınlarımızın güçlenmesini büyük katkı sağlayacaktır. El emeğini kazanca dönüştürmek, yeni beceriler edinmek ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlamak adına bu kurslarımızın çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda merkezimiz sağlık, kültür ve spor alanlarında da halkımıza hizmet verecek. Her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği, sosyalleşeceği, birlikte öğrenip birlikte üretebileceği bir buluşma noktası olacaktır. Bu güzel eserin mahallemize kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, Sağlık Müdürümüze, Kültür Müdürümüze, Gençlik ve Spor Müdürümüze ve destek veren herkese mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum' dedi.



Ardından konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Şeyh Şamil Sağlık Kültür ve Spor Merkezi'nin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz, ben öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bizden önceki arkadaşlarımız bu merkezin çalışmalarını başlattılar, tamamlamak ve açmak bize nasip oldu. Devlette devamlılık esas ama devlette sürdürülebilirlik de çok önemlidir. Büyük bir kompleks, ilk olarak kültür merkezi olarak planlanmış daha sonra biz geldiğimizde özellikle bu bölgede aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezine ihtiyaç olduğunu gördük. Hemen Sağlık İl Müdürümüz ile irtibata geçtik ve bir katını aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezi için tahsis ettik. Bu mahalle şehrimizin en büyük mahallesi, çocuklarımız ve gençlerimizin faydalanacakları bir kütüphaneye ihtiyaç var. İl Kültür Müdürümüz ile irtibata geçtik, sağ olsunlar onların da destekleriyle bir katını biz kütüphane olarak ayarladık. Gençler, çocuklar spora yakın ilgi duyuyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile de irtibata geçtik ve bir katını da onlara tahsis ettik. Tabii kadınlarımızın ve gençlerimizin kültürel faaliyette bulunacakları, kurslara katılacakları ve gelişimlerine katkı sunacakları bir alana da ihtiyaçları vardı. Bir katını da Belediye olarak biz kullanacağız. Böylece dört kurumun yer aldığı, iç içe, sürdürülebilir bir binayı şehrimizde kazandırmış olduk. Belki de Türkiye'de bu şekilde dört tane kurumun iç içe olduğu ilk ve tek yer de burası oldu. Mahallemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.





Törende son olarak konuşan Vali Yılmaz Şimşek, 'Sivas'ımızın ve Şeyh Şamil Mahallesi sakinlerinin yaşam kalitesine değer katacak, vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, sportif ve sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışını hep birlikte gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Hizmete açılan bu merkez, insan odaklı hizmet anlayışının da önemli bir yansımasıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız aynı çatı altında hayatın farklı alanlarında buluşacaklar. Malumunuz bu yıl sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Bu güzel eserlerin böylesine anlamlı bir yılda hizmete açılmasını son derece anlamlı ve değerli buluyoruz. Merkezin, mahallemize ve şehrimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şüphesiz ki bu bu tür merkezler, mahalle kültürünü güçlendiren, dayanışma ruhunu arttıran, ailelerin, özellikle de kadınların ve gençlerin sosyal hayatına dokunan önemli alanlardır. Bizler de Valilik olarak Belediyemizle birlikte şehrimizin kültürel kimliğini güçlendiren, sanat ve eğitimle yoğrulmuş bir Sivas hedefi ile çalışıyoruz. Bu merkezi mahallemize kazandıran başta Belediye Başkanımıza ve ekibine, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, tüm kişilere çok teşekkür ediyorum' dedi.



Açılış töreninde ayrıca Enes Kayalar Pop Orkestrası sahne alarak seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.