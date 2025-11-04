Türkiye'nin önde gelen entegre çelik üreticisi Erdemir, madencilik alanındaki büyüme hamlesinde önemli bir keşfe imza attı. Şirketin bağlı ortaklığı Ermaden uhdesinde bulunan Sivas- Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, 424 bin ons altın tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Erdemir'in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından, Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 'Mümkün Kaynak' düzeyinde, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle 424.000 ons altın içeriği tespit edildiğini açıkladı.

'YERLİ ÜRETİM GÜCÜMÜZLE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çelik sektöründeki gücün madencilik alanında da stratejik büyüme hamlesine dönüştürmüş durumda olduklarını belirterek, 'Ülkemizin yer altı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak bu stratejimizin en önemli parçasını oluşturuyor. Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424.000 ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağını ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz. Aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerimize devam ederken, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayimizin geleceğini güçlendirmeyi hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi.

Toplam 360 adet karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 adet ateş analizi sonucu elde edildi.