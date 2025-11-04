SEDDK Tebliği değişikliğiyle Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS) kapsama alanı genişledi. Yeni değişiklikle birlikte daha fazla işletme alacak riskini güvenceye alacak.

ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Değişiklik, KOBİ'lerin alacak sigortasına erişimini kolaylaştırdı.

Buna göre ciro sınırı genişletildi. Sigortadan yararlanmak için gereken yıllık yurt içi satış cirosu sınırı, 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

Tebliğin 12. maddesinin birinci ve beşinci fıkralarındaki tablolar revize edilirken, prim oranları ve çalışma esaslarında ayarlamalar yapıldı.