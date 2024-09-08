Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 105’inci yıl dönümü ve 14. Dünya Sivaslılar Günü Beylikdüzü’nde kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümü ve 14. Dünya Sivaslılar Günü, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin katkılarıyla kutlandı.

Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programa; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu Beylikdüzü Halk Eğitim Müdürü Nazan Sadeoğlu ve Beylikdüzü Sivaslılar Dernek Başkanı Eyyüp Günay Sivaslılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Beylikdüzü Belediyesi kursiyerleri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde bir yıl boyunca aldıkları eğitimler sonucu yaptıkları 105 eserin yer aldığı özel serginin açılışıyla başladı.Program Mustafa Özarslan ve Volkan Yılmazer’in verdiği konser ile devam etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi’nin ruhunun Beylikdüzü’nde yaşatıldığını belirterek, “Sivaslılar gününde 4 Eylül Sivas Kongresi’nin ruhunu İstanbul Beylikdüzü’nde yaşatıyoruz. 105 yıl önce Sivas’ta bir kongre toplayıp Milli Mücadelenin yol haritasını belirleyerek kurtuluş ateşinin kıvılcımını ateşleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kongre üyelerini rahmetle, şükranla minnetle anıyorum, ruhları şad olsun” dedi.

ÇALIK: SİVAS KONGRE BİNASI’NIN REPLİKASINI BEYLİKDÜZÜ’NE KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise Sivas Kongresi’nin 105. Yıldönümünü gönderdiği telgrafla kutladı.

Mesajında Sivas Kongresi’nin ulusal bağımsızlık yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, “Sivas, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına ev sahipliği yaparak “Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz!” ifadesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir il olarak tarihteki yerini gururla almış ve 4 Eylül Sivas Kongresi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı yolunda milletimizin ortak sesi olmuştur. İşte aynı ruh ve inançla, şu an bu anlamlı etkinliğin yapıldığı tarihi Sivas Kongre Binası’nın replikasını Beylikdüzü’ne kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.105 yıl önce olduğu gibi Milli Mücadele ruhunu eğitimde, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda yaşatmaya, Milli Mücadele kahramanlarımızdan devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımaya, güzel ülkemizi kalkındırmaya kararlıyız. Bu uğurda tüm gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; Devletimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, kongre delegelerini ve memleket uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi büyük bir saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Beylikdüzü Sivaslılar Dernek Başkanı Eyyüp Günay da günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Etkinlik, sergi ziyareti ve konserlerle devam etti.