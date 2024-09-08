Manisa Ahmetli, düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını Manuş Baba konseri ile kutladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Manuş Baba Ahmetli’de sahne aldı. Ahmetli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünde belediye stadyumunda gerçekleştirilen konseri Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, meclis üyeleri ile yurttaşlar takip etti.

Manuş Baba’nın sahne almasıyla Ahmetli’nin kurtuluş coşkusu katlandı. Sevilen şarkıcı, Ahmetli halkı ile birlikte seslendirdi. Konserde Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manuş Baba’ya çiçek ve hediye takdim etti.

Ahmetli’nin kurtuluş yıldönümünü kutlayan Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, “17 ilçenin takım kaptanı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e bizleri Manuş Baba ile buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ise Başkan Ferdi Zeyrek öncülüğünde tüm ilçelerde düzenlenen etkinliklerle kurtuluş coşkusunun taçlandırıldığını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Aydın, “Bugün ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyoruz. Ahmetli’mizin kurtuluşu aynı zamanda bölgemizdeki işgalin son bulmasını, milli mücadelenin kazanılmasını ve savaşın fiilen sona ermesini müjdelemiştir. Anadolu’yu bizlere ebedi yurt haline getiren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.