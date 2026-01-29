Sivas-Kayseri Karayolu'nda etkili olan yoğun sis, Gemerek ilçe girişleri mevkiinde zincirleme kazaya neden oldu. Görüş mesafesinin aniden düşmesiyle birlikte araçlar adeta sis duvarının içine girdi.

ERKAN ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Kazaya 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve çok sayıda araç karıştı. En ağır hasarı yolcu otobüsü alırken, ön camı tamamen parçalandı ve araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlar trafiği kapattı.

Olay yerinden yansıyan görüntülerde, ambulans ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği, sedyelerin yola çıkarıldığı ve ekiplerin zamanla yarıştığı anlar dikkat çekti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yoğun sis nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer sürücülere, 'Bu güzergahta sis aniden çöker. Hız yapmak, birkaç saniyede zincirleme kazaya dönüşebilir' uyarısını yineledi.

Sisin bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısı yapıldı.